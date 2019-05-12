أبوالعينين: متفائل بمستقبل القطاع السياحي.. ونجني ثمار الثقة في الاقتصاد والاستثمار

اشاد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بجهود وزيرة السياحة؛ لاتصالها مع العالم الخارجي واتباعها للأسلوب العلمي عبر الرسائل الإعلامية والإعلانية التي تقدم مصر بالخارج.

وأكد “أبوالعينين”،خلال حفل الإعلان عن سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، ويذيعها برنامج Freedom Oltre Il Confine عن مصر الذى يقدمه المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ولفيف من الإعلام الإيطالى، أن الشراكة مع CNN الإعلامية التى تخاطب جموع العالم الخارجي بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الذى يستعرض التاريخ والاكتشافات الأثرية تعد رسائل تشويقية لمنتجاتنا السياحة الترفيهية و التاريخية.

وأبدى الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إعجابه بالتحركات النشطة لوزيرة السياحة فى المعارض الدولية والمؤتمرات أبرزها ITP برلين و WTM لندن، مؤكدا أن هناك مجهودا بذل لعرض المنتج السياحى المصرى بصورة تليق بمكانتنا تزامنا مع تأكيد الأمن والأمان، موجها التحية للجيش والشرطة والإعلام الذين استطاعوا إيصال الصورة الصحيحة عن الاستقرار والأمن فى مصر، معربا عن تفاؤله بالقطاع السياحي، قائلا: “نستطيع أن نضاعف الأرقام السياحية، كحق طبيعى لنا، فى ظل امتلاكنا ثلث آثار العالم وشواطئ وأجواء معتدلة وإمكانيات ومنتجات سياحية لا توجد نظير لها”.

وأضاف “أبو العينين”، أننا “على الطريق الصحيح، حيث عبرنا مرحلة خطيرة انتصر فيها الإعلام المصري على نظيره المعادى فى العالم لتأتي ثماره فيما نراه بالتحسن فى السياحة و الاستثمار و صورة مصر الخارجية و الثقة فى الاقتصاد المصرى”، متوقعا أن تكون حصة مصر العادلة من شريحة السياحة العالمية يجب ألا تقل عن 20 مليون سائح، مؤكدا أن طبيعة مواردنا تتحمل تلك الأرقام.

وحول السياحة الإنجليزية أوضح الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن السائح الإنجليزي لم تنقطع زيارته إلى مصر، مشيرا إلى أن حظر الطيران واقع فقط على مدينة شرم الشيخ، متوقعا أن عقد العديد من المؤتمرات المختلفة التى عقدت فى شرم الشيخ صدرت صورة إيجابية عن ذلك المقصد، لافتا إلى أن السائحين يعودون بكثافة الى مصر عقب اكتشاف أكذوبة الصورة السلبية التى صدرتها بعض وسائل الإعلام الغربية ويظهر ذلك فى مؤشرات ونسب الإشغال السياحي بالفنادق.

وأوضح “أبو العينين”، أن “السوق الإيطالية كبيرة والإيطاليين يعشقون مصر، ولا يستطيعون الاستغناء عنها ونرغب فى زيادة حجم الأرقام السياحية منها”، متذكرا أنه طالب الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة فى عام 1995 بضرورة عمل “فيلم اسبوت” وبالفعل تم ذلك لمدة 30 ثانية تضمن تصوير السياحة الشاطئية وإبراز جمالها لتحقيق عائد قوي، حيث تم تسيير عدة طائرات من مطارات مختلفة فى إيطاليا إلى شرم الشيخ.