أبو العينين: فلسطين قضية كل العرب وسنظل ندافع عنها بشتى الطرق.. والتكامل الاقتصادي أول خطوط الدفاع عن الأمن القومي العربي

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس الهيئة الاستشارية لحكماء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في الشرق الأوسط ،وسنظل ندافع عنها بشتي الطرق ما حيينا فهي قضية كل عربي”.

وأضاف أبو العينين،خلال الجلسة الافتتاحية للاحتفال بالعيد الخمسين للاتحادات العربية تحت عنوان “القدس عاصمة دولة فلسطين”، أن القدس هي قضيتنا الأولى التي تعيش في وجدان الأمة العربية مهما حاول الكيان الصهيوني وأذرعته فرض سياسة الأمر الواقع بقرارات أحادية كاذبة تحاول التضليل وقلب الحقائق .. فلن يستطيعوا أن يمحوا حقيقة جلية واضحة أقوي من أي إعلان أو محاولات كاذبة” .

وتابع: “أشعر بسعادة اليوم لحضوري هذا اللقاء وسط كوكبة من المسئولين والسفراء ورجال الأعمال الوطنيين من كافة الدول العربية، الحريصين والساعين دائما إلى مصلحة ودعم قضايا أمتهم العربية،والسعي لتقدمها ورخاء شعوبها، كما أرحب بكم فى بلدكم الثاني مصر التي كانت وستظل مواقفها قوية وثابتة وداعمة لقضايا أمتها العربية ، وأولها الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني فى أرضه وتأسيس دولته فى مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي لا يعرف أدني معاني الإنسانية”.

ونوه “أبو العينين”،إلى أنه تحدث عن القضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وفي البرلمان الأوروبي وفى المئات من المحافل الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية، وتناول المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني لإظهار كذب الآلة الإعلامية الإسرائيلية.

وأكد أننا سنظل ندافع عن القدس والمسجد الأقصي لأخر قطرة دماء في عروقنا ، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن حل مشكلة الشرق الأوسط تبدأ وتنتهي من حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية،فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار فى المنطقة دون إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال أبو العينين إن أمتنا العربية تمرض ويصيبها الوهن ويحاول الجبناء والمتطرفون والمتآمرون النيل منها، ولكنها لا تموت أبدا، مؤكدا أنها تقف صامدة صلبة صفا واحدا في أوقات الشدة ضد كل من يحاول النيل منها.

وأضاف “أبو العينين”:”منذ أيام تابعنا جميعا القمة الإسلامية فى مكة المكرمة والرسائل القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف المصري والعربي تجاه القضية الفلسطينية وكذلك البيان الختامي للقمة الذي جاء أول بنوده رفض أي تسوية سلمية للقضية الفلسطينية دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأكد “أبو العينين”، أن الأمة العربية تواجه الكثير من المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي والذي يلزم منا التكاتف والحرص علي وحدة العرب بقوة، وإذا كان تفعيل آليات الدفاع العربي المشترك مهمة عاجلة تأتي فى المرتبة الأولى لمواجهة تلك المخاطر، فإن التعاون والتكامل الاقتصادي العربي أول خطوط الدفاع عن الأمن القومي العربي، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وهي مسئولية يقع عاتقها علينا جميعًا حكومات ورجال أعمال ومستثمرين.



وأكد “أبو العينين”: أن الأمة العربية تواجه الكثير من المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي والذي يلزم منا التكاتف؛ لان التعاون والتكامل الاقتصادي العربي أول خطوط الدفاع عن الأمن القومي العربي، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وهي مسئولية يقع عاتقها علينا جميعا حكومات ورجال أعمال ومستثمرين.

وأشار إلى أن بناء اقتصاد واستثمار قوي أولى خطوات الدفاع عن الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن رجال الأعمال الفلسطينيين الوطنيين الذين يستثمرون أموالهم داخل وطنهم لا يقلون قيمة عن المناضلين فى وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فهم يسعون إلى بقاء هوية الأرض وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني،مشددا على ضرورة تغيير الفكر السائد للاقتصاد النمطي والاعتماد على نموذج الاقتصاد الرقمي “اقتصاد المستقبل” الذي يقوم على المعرفة والانترنت وتبادل المعلومات والذي يستطيع تجاوز عقبات الاحتلال والحصار وكافة القيود التي تفرض على المعابر .

وتابع: كما يجب علينا أن نتبني جميعا رجال أعمال فلسطينيين وعرب ومستثمرين وبمساهمة الحكومات مشروعا عروبيا اقتصاديا يتم إقامته فى القدس ؛مشروع ضخم لتأكيد الهوية الفلسطينية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الكفاءة والمهارة والقدرة على الابتكار التي يتمتع بها الشباب الفلسطيني في خلق أفكار اقتصادية واستثمارية جديدة لخدمة وطنهم ، وتوحيد جهود رجال الأعمال الفلسطينيين فى الداخل والخارج للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وشدد أبو العينين على ضرورة توحيد الصفوف قبل مواجهة العدو الحقيقي، مطالبا الدول العربية بأن تكون قوة واحدة فى مواجهة العدو الصهيوني الذي ينتهك الأراضي الفلسطينية، وأن نجنب انتماءاتنا وخلافاتنا، ونتفرغ للدفاع عن الأراضي الفلسطينية، لأن الشعوب العربية لن ترحم أي متخاذل في حق الشعب الفلسطيني أو متاجر بالقضية بحثًا عن المصالح أو سلطة زائفة.