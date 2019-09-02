«أبو العينين» ينعى السفير الروسى بالقاهرة : كان صديقا لمصر واسرته روسية محبة للمصريين

نعى رجل الأعمال، محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى – الأوروبى، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى، السفير الروسى فى مصر، سيرجى كيربيتشينكو، الذى وافته المنية، صباح اليوم، باحدى مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

أكد «أبو العينين» أن السفير الراحل، ساهم بشكل إيجابى، ومن خلال تمثيله لبلاده فى مصر، والذى بدأ عام 2011، وخلال رحلته الدبلوماسية، فى دعم أواصر العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، وفى خطوات الاصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية.

وصف «أبو العينين» السفير الراحل، بأنه كان صديقا لمصر وللمصريين، وأنه كان يسير على نهج والده الجنرال فاديم كيربيتشينكو، وهو أحد الرجال الروس الذين عملوا، ولفترة طويلة، فى القاهرة.

وأشار «أبو العينين» إلى أن الراحل ينتمى إلى اسرة روسية محبة لمصر بلا حدود، فى المجالات المختلفة، خاصة العسكرية، والأدبية، حيث قامت والدته، فاليريا كيربيتشينكو، وهى إحدى المستشرقين، بترجمة أعمال أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وغيره من الأدباء، وكبار الكتاب المصريين، إلى اللغة الروسية.

وأكد «أبو العينين» أن مصر، بفقدان السفير الروسى الراحل، تكون فقدت واحدا، من أشد المخلصين والمحبين لها، معربا عن امتنانه للدور الذى قام به، وقامت به كذلك بلاده، من اجل دعم مصر، وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.

وتوجه «أبو العينين» بخالص العزاء، إلى روسيا، قيادة، وشعبا، فى رحيل الدبلوماسى الروسى المرموق.