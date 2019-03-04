أبو الفصاد وبيت العز فى حفل الأطفال بأوبرا دمنهور

البحيرة : سعيد شتا

دار الأوبرا المصرية تنظم حفل فنى للأطفال بدمنهور

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل فنى للأطفال فى صباح الساعة الحادية عشر من يوم الخميس ١٤ مارس على مسرح أوبرا دمنهور، يحييه كورال اطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يبدأ الفاصل الأول بمجموعة من أغانى الأطفال المتنوعة منها: يالا بينا – ماما يا حلوة – جدو – بيت العز – أبو الفصاد، ويتضمن الفاصل الثانى أغنيتين من الزمن الجميل بهدف تخليد التراث الفنى وغرس قيمه الجمالية لدى الأطفال وهى: الدنيا غنوة – طاير ياهوى، ويختتم الحفل بأوبربت الليلة الكبيرة.