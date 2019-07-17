أخبار مصرعاجل

أحترس الحرارة تتعدى الـ45 ولم تحدث منذ 21 سنه”| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

17 يوليو، 2019
695 أقل من دقيقة

حذرت هيئة الأرصاد الجوييية من موجة جهنمية شديدة الحرارة لتصل إلى أعلى معدل لها منذ عام 1988، حيث أن هذه الموجه لم تشهدها مصر منذ 21 سنه، وقالت بعض المواقع العالمية “accweather” أن الحرارة ستسجل خلال هذه الموجه 48 درجة.

بينما أكد رئيس التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الدكتور إبراهيم عطا أن درجات الحرارة ستسجل يوم الأربعاء القادم 46 درجة، مؤكداً أن المواقع التي قالت أنها ستصل إلى 48 درجة هي أقوال غير دقيقة

كما أشار عطا إلى أن أقصى درجات حرارة سجلتها مصر كان 47 درجة في عام 1988، وأضاف أن تلك الموجه ستنكسر يوم الخميس، وقدمت الأرصاد بعض النصائح الهامة للمواطنين، منها الإكثار من شرب السوائل، وإبعاد الأطفال عن أشعة الشمس، وينصح الأطباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في مثل هذه الحالات بالتزام بيوتهم وخاصةً في أوقات الذروة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 يوليو، 2019
659

فلسطين ليست للبيع ياقوم ومرة اخرى صفقة القرن خدعة وابو الفناكيش 

2 نوفمبر، 2018
170

أبو العينين : مصر قدمت نموذجا فريدا للتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب

29 يونيو، 2019
723

الرئيس الروسى بوتين يتسبب فى موجة هائلة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى

13 يونيو، 2019
569

برشلونة مهدد بفقدان أكبر صفقاته الصيفية بسبب 95 مليون يورو!

إغلاق