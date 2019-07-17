أحترس الحرارة تتعدى الـ45 ولم تحدث منذ 21 سنه”| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوييية من موجة جهنمية شديدة الحرارة لتصل إلى أعلى معدل لها منذ عام 1988، حيث أن هذه الموجه لم تشهدها مصر منذ 21 سنه، وقالت بعض المواقع العالمية “accweather” أن الحرارة ستسجل خلال هذه الموجه 48 درجة.

بينما أكد رئيس التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الدكتور إبراهيم عطا أن درجات الحرارة ستسجل يوم الأربعاء القادم 46 درجة، مؤكداً أن المواقع التي قالت أنها ستصل إلى 48 درجة هي أقوال غير دقيقة

كما أشار عطا إلى أن أقصى درجات حرارة سجلتها مصر كان 47 درجة في عام 1988، وأضاف أن تلك الموجه ستنكسر يوم الخميس، وقدمت الأرصاد بعض النصائح الهامة للمواطنين، منها الإكثار من شرب السوائل، وإبعاد الأطفال عن أشعة الشمس، وينصح الأطباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في مثل هذه الحالات بالتزام بيوتهم وخاصةً في أوقات الذروة.