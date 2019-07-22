أحذر تناول 10 أطعمة ومشروبات على الريق

كثير من الناس يتبعون عادات خاطئة دون وعي، فيما يتعلق بتناول أطعمة تؤثر عليهم عند تناولها على معدة فارغة، لذا يحذر استشاري السمنة د.ماهر القبلاوي من 10 أطعمة ومشروبات تسبب اضطرابات في المعدة.

اللبن

تناول اللبن على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعل البكتيريا الموجودة فيه مع المعدة، ويفقده خصائصه الغذائيّة وبالتالي الإصابة بالإعياء والتقيؤ، لذلك يفضل تناوله بعد وجبة الطعام بساعتين.

الشاى على الريق وبعد تناول الطعام مباشرة

يؤدي إلى امتصاص الحديد في الجسم مما يسبب فقر الدم، وينصح بتناوله بعد الطعام بساعتين.

الموز

يعتبر من أكثر الفواكه الصحية ولكن تناوله على معدة فارغة يعطي مفعولاً عكسيّاً وضارا لأنه يعمل على زيادة نسبة الماغنيسيوم وبالتالي يؤثر على صحة القلب وتصلب الشرايين.

الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين على الريق يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة على المدى الطويل.

الطماطم

تؤدي إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها مما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

البرتقال

من الممكن أن يسبب التهابات المعدة والأمعاء خاصة إذا شرب بمفرده في الصباح، ويفضل أن يشرب أخر الوجبة وليس قبلها.

الجريب فروت وعصير الليمون

يزيد من حموضة المعدة ومع الوقت تحدث قرحة

الخيار والخضروات الخضراء

تعد غنية بالأحماض الأمينية فتناولها على معدة فارغة يسبب حرقة المعدة وانتفاخ البطن.

المشروبات الغازية

تؤدي لانتفاخات والشعور بامتلاء المعدة فتؤثر على جدار المعدة.

الماء البارد

شرب ماء بارد على معدة فارغة له تأثير سلبي على عملية الهضم، ويبطئ من عمليات الهضم مما يسبب التعب للمعدة في الصباح.