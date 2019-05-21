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أحكام قضائية وحقوق منهوبه بالشركه القابضه لمياه الشرب بالقليوبية

21 مايو، 2019
669 أقل من دقيقة

أحكام قضائية وحقوق منهوبه بالشركه القابضه لمياه الشرب بالقليوبية

كتب حسين علام

موظف بشركه مياه بنها قليوبيه بالمعاش لم يستلم حقوقه حتى الآن عانى موظف مدينه قها قليوبيه ويدعى السيد عثمان السيد بكرى من عدم حصوله على رصيد إجازاته بعد خروجه على المعاش بعد إنهاء خدمته بشركه مياه بنها قليوبيه ولم يأخذ حقه وهو رصيد إجازاته بالشركه التابعه للقابضه ببنها لمياه الشرب والصرف الصحى وكان رئيس الشركه القابضه للمياه ياخذ حكم بمحكمه لتسليم الموظف حقه ويضرب به عرض الحائط وهذا مخالف للقانون وكان رقم الحكم ضد رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه للمياه ببنها 3972 / 19ق وإذا كان الاخذ بقرار حكم نهائى للمحكمه لم يعترف به لدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ببنها فكيف تكون الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك

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