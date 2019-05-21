أحكام قضائية وحقوق منهوبه بالشركه القابضه لمياه الشرب بالقليوبية

كتب حسين علام

موظف بشركه مياه بنها قليوبيه بالمعاش لم يستلم حقوقه حتى الآن عانى موظف مدينه قها قليوبيه ويدعى السيد عثمان السيد بكرى من عدم حصوله على رصيد إجازاته بعد خروجه على المعاش بعد إنهاء خدمته بشركه مياه بنها قليوبيه ولم يأخذ حقه وهو رصيد إجازاته بالشركه التابعه للقابضه ببنها لمياه الشرب والصرف الصحى وكان رئيس الشركه القابضه للمياه ياخذ حكم بمحكمه لتسليم الموظف حقه ويضرب به عرض الحائط وهذا مخالف للقانون وكان رقم الحكم ضد رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه للمياه ببنها 3972 / 19ق وإذا كان الاخذ بقرار حكم نهائى للمحكمه لم يعترف به لدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ببنها فكيف تكون الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك