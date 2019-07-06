أحمد عبدالكريم يكتب الضرب في الميت حراااام

الضرب في الميت حراااام

بقلم أحمد عبد الكريم

عندما قرأت الزيادة الاخيرة و يا رب تكون الاخيرة في أسعار الوقود و الغاز و قبلها اعلان وزير الكهرباء عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء 15 %

و التي تطبق ابتداء من هذا الشهر يوليو.. تذكرت ما حدث في منتصف الستينيات من القرن الماضي عندما قررت حكومة الدكتور زكريا محيي الدين رفع سعر الارز من اربعة قروش الي ثمانية قروش.. ثار الشعب و قامت المظاهرات مما اضطر الرئيس جمال عبد الناصر الي اقالة الحكومة بالرغم أن تعيين د. زكريا و تشكيل الحكومة لم يكن قد مضي عليها سوي أيام قليلة.. و اعاد عبد الناصر تسعيرة الارز كما كانت..

و تذكرت ايضا أحداث 18 و19 يناير عام 77 من القرن الماضي في عهد الرئيس السادات عندما قررت الحكومة رفع أسعار بعض السلع و قامت الانتفاضة الشعبية التي وصفها السادات بانتفاضة الحرامية و اضطر السادات الي الغاء قرارات رفع الاسعار نزولا لرغبة الشعب.. و لم يقل احد ان عبد الناصر او السادات كان ضعيفا.. بل علي العكس اكتسبا حب الناس اكثر..

و احداث يناير 2011 و خروج الملايين في الشوارع و الميادين كانت بسبب الظلم و الفساد و القهر و المحسوبية و المعاناة التي قسمت طهور المصريين و ساندها جيش مصر العظيم و عندما وجد المصريون ان بلدهم خطفها جماعة ارهابية قام الشعب بثورة عارمة لم تشهدها الانسانية علي مدي التاريخ و ساندها الجيش ايضا لتصحيح المسار و اختار الشعب الرئيس السيسي لتحقيق اماله و طموحاته.. و صبر الشعب فترة حكم السيسي و تحمل الكثير في سبيل النهوض بمصر.. و انتظر الشعب في فترة الحكم الثانية للييسي التي مضي منها عام كامل ان تتحسن اوضاعه المعيشية و لكن للاسف تزداد سوءا و اللي ما بيسفس من الغربال يبقي أعمي.. كل عدة شهور زيادة في الاسعار و تردي في الخدمات و عدالة اجتماعية مفقودة و حريات مكبوتة.. حرام عليكم ما تفعلوه بهدا الشعب الدي ايدكم..

نعم قمتم باعمال عطيمة أهمها اعادة الامن و الامان و مواجهة الارهاب بكل قوة.. و انشاء شبكة طرق علي اعلي مستوي و بناء الاف الوحدات السكنية.. و لكن الارتفاع المبالغ فبه في اسعار السلع و ما تواجهه الاسرة المصرية من معاناة فاق الحد.. و الريادة في المرتبات و المعاشات لا تكفي مواجهة كل هده الزيادة في الاسعار و باقي مستلزمات الحياة من علاج و تعليم و سكن و مواصلات و ملابس و اغذية و فواتير كهرباء و مياه و غاز مرتفعة و غيرها من مستلزمات الحياة اليومية..

هاتوا خبراء العالم في الاقتصاد يقولون لنا كيف يستطيع المواطن المصري العبش بكرامة بمرتبه او معاشه السهري حتي نستطيع ان نعيش!!

يا جماعة.. انا اعسق مصر عسقا و مع الدولة المصرية و لكن الوضع فاق الحد و الضرب في الميت حرام!! .