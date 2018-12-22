أحمد موسى: مصر ستنتج بذور الفاكهة والخضروات لأول مرة في العالم العربي وإفريقيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستنتج بذور الفاكهة والخضروات لأول مرة في العالم العربي وأفريقيا، مشيرًا إلى أن بلادنا كانت تستورد بذور فاكهة وخضروات بما يقرب من مليار دولار في العام.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء السبت، أن الدولة تهدف للوصول لـ 100 ألف صوب زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن مشروع الصوب الزراعية يوفر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة في أي وقت.

ولفت إلى أنه تم اختيار مناطق الصوب الزراعية بعناية شديد، كما استخدمت أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية في مشروع الصوب، معلقًا: “الغرض من المشروع توفير الغذاء للمصريين.. واللي مش بيشوف اللي بيحصل في البلد يبقى ربنا عماه.. لازم نقول شهادة حق”.

و افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية المنفذة للمشروع.