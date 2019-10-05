انجاب طفلا سِفاحًا من عروس بعد 42 يوم جواز .. وتخلصت منه أعلى سطح عقار

انجاب طفلا سِفاحًا من عروس بعد 42 يوم جواز وتخلصت منه أعلى سطح عقار

تمكن ضباط مباحث شربين من كشف لغز عثور طفله اثناء لهوها اعلى منزل مهجور بقرية الاحمدية التابعه لمركز شربين بمحافظة الدقهلية على جثه طفل حديث الولاده حيث تبين ان وراء الواقعه عروس حديثة الزواج انجبته من حمل سِفاح.

وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة شربين من نقطة شرطة الاحمديه بتلقيهم بلاغا من احد اهالى القريه بعثور ابنته على جثة طفل حديث الولاده اعلى منزل مهجور بالقريه اثناء لهوها.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انها جثه لطفل رضيع حديث الولاده ملقيا علي ظهره ومغطي بالكامل.

وجرى نقله للمستشفى وبتشكيل فريق بحث تبين ان وراء الواقعه عروس حديثه بالقرية لم يمض على زواجها الا ٤٢ يوما الا انه كانت قد حملت به سفاحا قبل الزواج وعندما انجبته قررت التخلص منه بالقائه اعلى المنزل المهجور .

وبتقنين الاجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النياية بالواقعه لمباشرة التحقيقات.