أردوغان يعزل محافظ البنك المركزي التركي بعد انهيار الليرة

كشف موقع « روسيا اليوم » أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر عزل محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وتعيين نائبه، مراد أويسال، بدلا منه حيث قبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94 %، مقارنة بالشهر الذي يسبقه .

و تم تسجيل إغلاق 878 شركة ، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36 %، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85 %، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34 %، مقارنة بالشهر السابق.

وتمر تركيا بواحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30 % من قيمتها العام الماضي، و15 % منذ بداية العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم (18.7 %).

كما انخفضت قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30 %، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71 % على الأساس السنوي.

وكانت الليرة التركية سجلت تراجعا جديدا الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة للدولار، مع تواتر أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي إلى الميزانية العامة.