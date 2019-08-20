أزمة كبرى تضرب كريستيانو رونالدو

كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، دفع مبلغا ماليا لعارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، التي اتهمته باغتصابها.

وقال الموقع إن بحوزته وثائق ومستندات من المحكمة، أقر فيها رونالدو بتحويل الأموال للأمريكية.