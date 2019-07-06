أسامة درويش عضو للأمانة العامة لحزب الغد وعضو لجنة شئون الدلتا

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار إستعدادات حزب الغد لإنتخابات مجلس النواب والمحليات وإختيار القيادات التي تمثل الحزب ممن لهم شعبية وتواجد مؤثر بين الجماهير المصرية لتكون وجهة الحزب أمام المواطنين وممثلين للحزب.

قرر موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد والرئيس التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إختيار أسامة درويش مساعد رئيس حزب الغد للعلاقات العامة ورئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية عضوا للأمانة العامة لحزب الغد وعضو لجنة شئون الدلتا للحزب

هذا وقد أكد أسامة درويش عن سعادتة وشكره للدكتور موسي مصطفي موسي علي ثقتة الغالية مؤكداً أنه سيبذل قصاري جهده لخذمة حزب الغد بقيادتة الوطنية

هذا وتتقدم جميع إعلامي جريدة وموقع التايم المصرية القلبية للإعلامي إسامة درويش علي هذه الثقة متمنينا لسيادتة دوام النجاح والتوفيق