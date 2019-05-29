أسامة عبد الودود وكيلا للمعهد الفنى الصناعى ببنها

أصدر محمد عبد المحسن وكيل وزارة التعليم العالى ومدير الكلية التكنولوجية بقويسنا أمرا إداريا بتكليف المهندس أسامة عبد الودود بتولى منصب وكيل المعهد الفنى الصناعى ببنها لشئون التعليم والطلاب وذلك بناء على مذكرة الترشيح بالمنصب من المهندسة هناء سعيد مدير عام المعهد .

يذكر ان المهندس أسامة عبد الودود شغل العديد من المناصب منها وكيل المعهد لشئون التدريب والبيئة ومدير ادارة الصيانة بالكلية التكنولوجية بقويسنا وعضو المجلس الأعلى لحقوق الأنسان وعضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلسوحصل على عددا من براءات الإختراع لعدد من الإختراعات العلمية .