أستئصال طحال متضخم بنجاح لطفل في التأمين الصحي ببنها

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

تمت بنجاح في مستشفي التأمين الصحي ببنها عمليه أستئصال طحال متضخم من بطن طفل في عمليه تجري لأول مره بالقليوبيه .

أستقبل مستشفي التأمين الصحي ببنها الطفل مهند سلامه 9 سنوات وكان يعاني من تكثير في كرات الدم الحمراء (أنيميا البحر الأبيض المتوسط) ويستلزم حجزه بالمستشفي ونقل دم له بصفه مستمره .

قام الدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفي بأجراء أشعه للطفل وتبين تضخم الطحال بشكل غير طبيعي ويتطلب دخوله حجره العمليات لأستئصاله بالمنظار وقام الدكتور أسلام حجاب أخصائي التخدير بتحضير الطفل للعمليه وقام الدكتور محمد سعده أستشاري جراحه الأطفال بأجراء عمليه الأستئصال بتفتيت الطحال كما تم تفتيت 3 طحل صغير كانت بجوار البنكرياس وتم أستئصالهم بالمنظار في عمليه أستغرقت ثلاث ساعات تحت أشراف الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها .

أصبحت حاله الطفل جيده عقب عمليه الأستئصال التي تمت بدون أجراء عمليه جراحيه بالطريقه التقليديه التي كانت تستدعي فتح البطن بشكل كبير لأستئصال الطحال .