محافظات

أستئصال طحال متضخم بنجاح لطفل في التأمين الصحي ببنها

24 فبراير، 2019
574 أقل من دقيقة

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

تمت بنجاح في مستشفي التأمين الصحي ببنها عمليه أستئصال طحال متضخم من بطن طفل في عمليه تجري لأول مره بالقليوبيه .

أستقبل مستشفي التأمين الصحي ببنها الطفل مهند سلامه 9 سنوات وكان يعاني من تكثير في كرات الدم الحمراء (أنيميا البحر الأبيض المتوسط) ويستلزم حجزه بالمستشفي ونقل دم له بصفه مستمره .
قام الدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفي بأجراء أشعه للطفل وتبين تضخم الطحال بشكل غير طبيعي ويتطلب دخوله حجره العمليات لأستئصاله بالمنظار وقام الدكتور أسلام حجاب أخصائي التخدير بتحضير الطفل للعمليه وقام الدكتور محمد سعده أستشاري جراحه الأطفال بأجراء عمليه الأستئصال بتفتيت الطحال كما تم تفتيت 3 طحل صغير كانت بجوار البنكرياس وتم أستئصالهم بالمنظار في عمليه أستغرقت ثلاث ساعات تحت أشراف الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها .
أصبحت حاله الطفل جيده عقب عمليه الأستئصال التي تمت بدون أجراء عمليه جراحيه بالطريقه التقليديه التي كانت تستدعي فتح البطن بشكل كبير لأستئصال الطحال .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 أكتوبر، 2018
129

حزب حماة الوطن بميت غمر يوجه الشكر لجميع الامانات ويناقش خطة الحزب فى المرحله المقبله

4 ديسمبر، 2018
72

اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة يشدد على ضرورة تقديم كافة اوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الايتام

4 يناير، 2019
572

قبل قليل حفل فنى على مسرح أوبرا دمنهور احتفالا بالعام الميلادى الجديد

15 يناير، 2019
618

رئيس جامعة دمنهور يقرر بهلول سالم قائم بتيسير أعمال عميد كلية التربية النوعية بالنوبارية

إغلاق