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أسرة التايم المصرية تتقدم بخالص التهاني القلبية للأستاذ محمد فايز لزواج نجل أخيه
التايم المصرية / وحيد العطار
تتقدم أسرة جريدة وموقع التايم المصرية بقيادة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية والإعلامي الأستاذ طارق درويش رئيس تحرير جريدة وموقع التايم المصرية والمهندس جمال العطار مدير عام بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيميائية والأستاذ وحيد العطار أخصائي الصحافة والإعلام بإدارة قها التعليمية والمحرر الصحفي بجريدة وموقع التايم المصرية وجميع أسرة تحرير جريدة وموقع التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للإعلامي الأستاذ محمد فايز المنسق الإعلامي لإدارة قها التعليمية بمناسبة زواج نجل أخيه عمر متمنينا للعروسين زواج سعيدا وحياة موفقة مليئة بدوام الفرحة والسعادة