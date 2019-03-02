أسماء أبو بكر تتأهل لنهائيات مسابقة ملكة جمال محجبات مصر

كتب علي ابودشيش

تأهلت أسماء أبو بكر الطالبة بجامعة القاهرة، كلية الآداب، الفرقة الثانية، قسم اللغات الشرقية “، التخصص ” اللغة العبرية لنهائي مسابقة ملكة جمال محجبات مصروتجيد ابو بكر اللغات العبرية والتركية الأوردية والإنجليزية والفرنسيةالجدير بالذكر ان اسماء ايو بكر تعمل كاتبة في جريدة الرسالة الدولية الصادرة من كندا، ومراسلة لدى السفارة الكندية، وعملت مديرة إعداد لعدة برامج تليفزيونية، ومسؤولة اللجنة الفنية بمدينة الطالبات جامعة القاهرة.وفي العمل التطوعى والمجتمعى عضوة في مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة.– وزارة التضامن الإجتماعى.– المجلس القومى للمرأة.– برنامج لجنة الفتاة بوزارة الشباب والرياضة. – الفريق التنظيمي لوزارة الشباب.– فريق متطوعي مصر.– أحد المنظمين لمؤتمر معاً من أجل مصر.وعن سببُ إشتراكِها في المسابقةِ تقول ابو بكرإيمانِي بأنَّ الحجابَ رسالةٌ وفريضةٌ دينيةٌ، وواجبٌ أخلاقِيٍّ في مجتمعِنا، وهدفِي أنْ أكونَ نموذجاً يُحْتَذَي بِهِ للبنتِ المسلمة؛ فالحجابُ لمْ يَعُدْ عقبةً أو عائقاً أمامَ المرأةِ، وأنا أعتبرُ نفسي مثالاً بسيطاً، ودليلاً على ذلك، حيثُ أننى أكتبُ بجريدةٍ أجنبيةٍ، وأعملُ بسفارةٍ أجنبيةٍ، وعلى الرغمِ من ذلك لم يَمْنَعْنِى حجابى، بلْ جعلَنِى أكثرَ تميزاً من غيري، وأيضاً أردتُ من خلالِ تَقَدُّمِى للمسابقةِ أنْ أكونَ مثالا ونموذجاً مُشَجِّعاً للفتاةِ وللمرأةِ التى تَطْمَحُ أنْ تَصِلَ لأعلى المناصبِ، وأحلمُ بأنْ أكونَ إضافةً قويةً للمسابقةِ؛ للعملِ على تشجيعِ الفتياتِ لإرتداءِ الحجابِ والزىِّ الإسلامىِّ بحكمِ عملِي ودراستِي وحفظى للقرآن الكريم.واما عن هدفِها علي المدي الطويلِ تؤكد ابو بكراريد إنشاءُ مؤسسةٍ خيريةٍ كبيرةٍ، تستطيعُ التواصلَ مع كافَّةِ أطيافِ المجتمعِ، وبخاصَّةٍ المحتاجين منهم ، بالإضافةِ لمساعدةِ الفتياتِ للمُضِيِّ قُدُماً في الحياةِ، وتحقيقِ أحلامِهِم، وعلى رأسِ أولوياتِنا مساعدةُ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.وأحلمُ بأنْ أحصلَ على جائزةِ نوبلَ في الأدبِ، مثل: الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأنْ أتولَّي منصبَ وزيرةِ التضامنِ الإجتماعى.