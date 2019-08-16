أصوات غريبة وكشف عذرية.. اعترافات المتهم بذبح ابنته وعشيقها بالبحيرة

أدلى المتهم بذبح ابنته وعشيقها، بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، باعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال المتهم “أ.م” والذي يعمل بإحدى شركات البترول: “كنت سهران بره البيت ورجعت الساعة ٢ الصبح، غيرت هدومي ورحت المطبخ أصب كوباية عرقسوس، فسمعت أصوات غريبة في الدور اللي فوق، طلعت وخبطت على باب بنتي “فاطمة” وسألتها سمعتِ صوت؟ فقالتلي لا”.

وأضاف: “فضلت شاكك ومش مطمن، ودخلت البلكونة من أوضة تانية ولما وصلت لأوضة فاطمة لقيت شاب عريان جنبها على السرير، جريت على ولادي وصحيتهم من النوم، بعدها طلعت فاطمة على سطح المنزل وهددت إنها هتنتحر، وطلعت أمها وراها ونزلتها الشقة، وبعد كده راحت معاها مستشفى خاص عشان تكشف على عذريتها، وفضلت أنا وولادي مع الشاب في المنزل، ولكن الدكتور رفض يكشف عليها وقال ده مش اختصاصي”.

وتابع المتهم: “قعدت مع البنت أنا وأمها وسألتها عن عذريتها فضلت ساكتة الأول وبعد الضغط عليها اعترفت بأنها أقامت علاقة جنسية مع الشاب ده مرتين”

وأوضح: “كانت الساعة ٥ الصبح كتفنا الشاب بالحبال وطلعناه قدام البيت، وطلبت من ابني الكبير “محمد” يذبحه لكنه رفض، فطلبت من أخوه الأصغر أحمد ونفذ طلبي، وبعد كده جبنا فاطمة من فوق وكتفناها هي كمان بالحبال وذبحناها جنبه، واتصلت بشرطة النجدة وسلمت نفسي”.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بإبلاغ موظف عن ارتكابه جريمة قتل ابنته وسائق توك توك ضبطهما سويًا داخل منزله، بزاوية غزال، لدى عودته من المقهى فجرًا.