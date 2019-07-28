أعترفات تفصيليه لقاتل زوجته ببنها أمام النيابه

طلبت منها فلوس لشراء الترامادول فرفضت وطلبت الطلاق.. فجن جنوني وطعنتها بالسكين 37 طعنه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

أدلي المتهم خالد عماد 35 سنه عامل بكافيه قاتل زوجته هايدي أبراهيم 32 سنه ببنها بأعترفات تفصيليه أمام محمد صالح عليوه وكيل نيابه قسم بنها

قال المتهم في أعترفاته بأنه كان متزوجا من المجني عليها عام 2008 حتي 2011 وطلقها بسبب الخلافات بينهما ولكنه ردها لعصمته مره أخري عام 2018 وسارت الحياه بينهما سيجال وأنجب منها طفلته سندس البالغه من العمر 7 أشهر ولكنه توقف عن العمل بأحدي القري السياحيه وظل جالسا بالمنزل أكثر من عام بدون عمل وهو يدخن ويتعاطي المخدرات وأنتهت المبالغ التي كان ينفق منها علي المنزل وأنه متزوج من سيده (ألمانيه) كان قد تعرف عليها أثناء عمله بشرم الشيخ وكانت ترسل له مبالغ ماليه مساعده له وأخر مره أرسلت له فلوس من 4 أشهر وأصبح لا يملك فلوس حاليا .

أضاف في التحقيقات بأن زوجته تعمل بأحدي شركات المحمول بمنطقه كفر الجزار ببنها وأهلها يساعدونها ويرسلون أليها مصروف ولما طلب منها فلوس لأدمانه المخدرات رفضت وطالبته بالطلاق فجن جنونه وأصيب بحاله هسترييه وقام بأحضار سكين المطبخ وأنهال عليها بالطعنات حددهم الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثتها (ب 37 طعنه) .

كان أهالي شارع صلاح الدين ببنها قد فوجئوا بقتل جارتهم (هايدي) علي يد زوجها (خالد عماد ) وصعد الأهالي شقه المتهم بالطابق الرابع وكسروا باب الشقه ودخلوا وفوجئوا بالمجني عليها جثه مسجاه علي الأرض غارقه في دمائها وأخذوا الطفله منه وسلموها لجدتها وتحفظوا عليه وقامو بأبلاغ العميد حسني نصار مفتش المباحث والمقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها بالحادث .

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيه تلقي أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بالقليوبية بالحادث وضبط المتهم والسكين المستخدم وبعرضه علي النيابه أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمه التحقيق .