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أعمال سحر بالموت والتفرقة تملئ مقابر قها بالقليوبية

30 يونيو، 2019
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التايم المصرية / وحيد العطار

قام مواطني قرية قرنفيل التابعة لمركز قها بمحافظة القليوبية بمبادرة هي الأولي بلي والفريدة من نوعها وهي تنظيف المقابر من أعمال السحر التي ملئت مقابر القرية

هذا وقد أكد شباب القرية الذين قامو بالمبادرة أنهم وجدو المقابر مليئة بأعمال السحر السفلية والمرتبطة بالموت والتفرقة وعدم الإنجاب.
وقد أضاف الأهالي أنهم وجدو العديد من أعمال السحر مثل ( حجر طوب ملفوف بكفن وعظام رأس جمجمة وقرموط سمك وعظام كتف ونبات شكله غريب ملفوف بطريقة غريبة وجريد نخل بالزعف مربوط بقطعة قماش وثلاث جماجم بشرية وجمجمة ماعز وقطعة قماش عليها طلاسم غير مفهومه

هذا وقد طالب أهالي قرية قرنفيل بضرورة مشاركة أهالي القرية للتخلص من تلك الأعمال

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