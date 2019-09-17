أمريكا تنصح السعودية للإستعانة بحلفاء واشنطن في المنطقة

ردا على هجوم الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية السعودية كشفت شارين هاسكل عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بعد طلب رسمي من جانب الحكومة السعودية أنه تم إرسال وفد من الخبراء الإسرائيليين إلى الممكلة العربية السعودية لتحري الأمر.

ووفقا لما قالته السيدة شارين هاسكل أن خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي طلب عبر سفير الأردن في إسرائيل غسان المجالي من الجنرال أميكام نوركين قائد القوات الجوية الإسرائيلية أن تبعث إسرائيل وفدا من الخبراء إلى المملكة لدراسة هجوم المسيرات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية.

وبناء على ما صرحت به شارين هاسكل فقد بعثت إسرائيل وفدا متكون من 15 خبيرا من خبراء هندسة الطيران والفضاء الجوي برئاسة جوزف ويسن رئيس هذه المنظمة إلى المناطق الشرقية في المملكة العربية السعودية.

Ces 15 experts israéliens vont sur les sites attaqués, suite à une requête du Prince Khalid Ben Salman, le vice-ministre Saoudien de la défense, transmise par M. Majali, l’ambassadeur de la Jordanie en Israël, à Aluf Amikam Norkin, le commandent de l’Armée de l’air Israélienne. — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskelFr) September 17, 2019