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أمن الشرقية يلقى القبض على أب تعدى جنسيًا على ابنته

25 أغسطس، 2019
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ألقتث مركز ههيا بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط أب متهم بالتعدى جنسيًا على نجلته، وتم التحفظ عليه وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بورود بلاغ لمركز شرطة ههيا، بقيام “م ذ ” عامل بالتعدى جنسيًا على نجلته الطفلة “ن”.
تمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب وإحالته الي النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019.
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