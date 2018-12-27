أمن القليوبية ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات والقضاة العرفيين ونواب البرلمان، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي “سلطوح وأبو زيد” بقرية سرياقوس مركز الخانكة بعد خلافات بينهما إثر حدوث مشاجرة، أسفرت عن إصابات لعدد كبير من أبناء العائلتين ومصرع “سعيد. ع” 32 عاما، جزار، والمحرر بشأنه المحضر رقم 12465 جنح مركز الخانكة لسنة 2018.

وعقدت الجلسة العرفية بسرادق أسفل كوبري سرياقوس بحضور 2000 شخص من أفراد العائلتين والقرية وبعض من المناطق المجاورة وأعضاء مجلس النواب عن دائرتي “الخانكة، شبين القناطر” وإمام وخطيب مسجد الحسين والقضاة العرفيين والمحكمين ورجال الإدارة وكبار العائلات.

وأشرف خلال الجلسة على الخدمات الأمنية العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، حيث تم نشر الخدمات الأمنية اللازمة بمشاركة قيادات مديرية أمن القليوبية وإدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز الخانكة بقيادة المقدم حازم سعد رئيس مباحث المركز.

وقدم والد المتهم “رمضان. م” الكفن لشقيق ونجل المجني عليه وتم عقب ذلك تقبل العزاء وانتهت الجلسة العرفية بالإقرار بالصلح بين العائلتين وتقبل الكفن.

وتضمنت الجلسة تفعيل مبادرة تسليم من لديه الأسلحة النارية لكل من الطرفين ومثول الصادر ضدهم أحكام جنائية لكل من الطرفين من تلقاء أنفسهم أمام المحاكم المختصة واجتمعت لجنة التحكيم العرفية وانتهت اللجنة بعد الاجتماعات المتعددة بإقرار الصلح بين الطرفين وتم قبول بنود الصلح من قبل الطرفين.

وأقر الطرفان أمام الجميع بالصلح والسلام والتعهد بعدم تجدد الخلافات والدماء بين الطرفين لإنهاء الخصومة الثأرية بينهما والتي وقعت في شهر يوليو الماضي.