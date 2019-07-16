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أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة الشعب الأمريكي
مفيش رصيد لصدام
أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة الشعب الأمريكي .
حيث صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل ساعات ان اموال السياسيين العراقيين المودعة في المصارف الامريكية هي ملك الشعب الامريكي وضريبة دماء الجنود الامريكان التي ارهقت في العراق
اسماء السارقين كما نشر في موقع الخزينه الامريكيه
نوري المالكي 66مليار دولار
عدنان الاسدي 25مليار دولار
صالح المطلك 28مليار دولار
باقر الزبيدي 30مليار دولار
بهاء الاعرجي 37مليار دولار
محمد الدراجي 19مليار دولار
هوشار زيباري 21مليار دولار
مسعود برزاني 59مليار دولار
سليم الجبوري 15مليار دولار
سعدون الدليمي 18مليار دولار
فاروق الاعرجي 16مليار دولار
عادل عبد المهدي 31مليار دولار
اسامه النجيفي 28مليار دولار
حيدر العبادي 17مليار دولار
محمد الكربولي 20مليار دولار
احمد نوري المالكي 14 مليار دولار
طارق نجم 7مليار دولار
علي العلاق 19مليار دولار
علي اليساري 12مليار دولار
حسن الانباري 7مليار دولار
اياد علاوي 44مليار دولار
جلال طالباني 35 مليار دولار
رافع العيساوي 29مليار دولار
المجموع 597 مليار دولار
حالة من الهذيان بين اكبر أمراء المملكة السعودية والامارات والكويت والبحرين ومحاولات بائسة لتحويل اموالهم من امريكا ولو بخسائر كبيرة والرعب يجتاح سويسرا من آثار الهلع البنكي حيث ان ما حدث هو ضربة قاضية لسرية وأمن الحسابات البنكية حول العالم وهزيمة لمصداقية المؤسسات المالية بالعالم