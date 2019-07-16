مفيش رصيد لصدام

أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة الشعب الأمريكي .

حيث صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل ساعات ان اموال السياسيين العراقيين المودعة في المصارف الامريكية هي ملك الشعب الامريكي وضريبة دماء الجنود الامريكان التي ارهقت في العراق

اسماء السارقين كما نشر في موقع الخزينه الامريكيه

نوري المالكي 66مليار دولار

عدنان الاسدي 25مليار دولار

صالح المطلك 28مليار دولار

باقر الزبيدي 30مليار دولار

بهاء الاعرجي 37مليار دولار

محمد الدراجي 19مليار دولار

هوشار زيباري 21مليار دولار

مسعود برزاني 59مليار دولار

سليم الجبوري 15مليار دولار

سعدون الدليمي 18مليار دولار

فاروق الاعرجي 16مليار دولار

عادل عبد المهدي 31مليار دولار

اسامه النجيفي 28مليار دولار

حيدر العبادي 17مليار دولار

محمد الكربولي 20مليار دولار

احمد نوري المالكي 14 مليار دولار

طارق نجم 7مليار دولار

علي العلاق 19مليار دولار

علي اليساري 12مليار دولار

حسن الانباري 7مليار دولار

اياد علاوي 44مليار دولار

جلال طالباني 35 مليار دولار

رافع العيساوي 29مليار دولار

المجموع 597 مليار دولار

حالة من الهذيان بين اكبر أمراء المملكة السعودية والامارات والكويت والبحرين ومحاولات بائسة لتحويل اموالهم من امريكا ولو بخسائر كبيرة والرعب يجتاح سويسرا من آثار الهلع البنكي حيث ان ما حدث هو ضربة قاضية لسرية وأمن الحسابات البنكية حول العالم وهزيمة لمصداقية المؤسسات المالية بالعالم