أمير مكة ينهي الجدل بشأن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية

كشفر منطقة مكة، خالد الفيصل، أمس الثلاثاء، حقيقة الخلاف بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وذلك على خلفية “أحداث عدن”.

وبحسب ما قاله خالد الفيصل، في مؤتمر انتهاء موسم الحج، أن الإمارات والسعودية في جانب واحد بالنسبة للوضع في اليمن، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين الشقيقتين.