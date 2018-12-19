أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو الرجل المخلص لمهنته والوفي لعمله والإنسان المتميز بكرمه وعطائه

أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشوالرجل المخلص لمهنته والوفي لعمله والإنسان المتميز بكرمه وعطائه بقلم

الفنان التشكيلي الكاتب الدكتور عيسى يعقوبالسفير الأممي للنوايا الحسنة في الشرق الأوسطرجل الأعمال السوري المعروف محمد حمشو إضافة إلى منصبه كأمين سر الاتحاد العام لغرف التجارة السورية هو أمين سر غرفة تجارة دمشق وهو أيضاً عضو مجلس الشعب ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من مجموعة حمشو الدولية ومجلس رجال الأعمال السوري الصيني.. وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ومدير عام وشريك في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية السورية… إنسان نشيط جداً وصاحب اليد الطولى في الكثير من المشاريع الاقتصادية الكبيرة على مستوى البلد… تحركاته وأنشطته وتصريحاته وزياراته الميدانية أكثر من أن تحصى فهو لا يكل ولا يمل من العمل الدائم والمتواصل في سبيل رفعة الاقتصاد وتطويره في هذا الوطن، وبالطبع دائماً يعطي التوجيهات بما يناسب الزمان والمكان فمثلاً خلال زيارته منطقة القابون الصناعية أشار إلى أهمية الاستمرار بالعمل لحين إنجاز التنظيم منوهاً إلى أن قرار الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية لابد منه الآن أو لاحقاً بعد أن أصبح القابون جزءاً من مدينة دمشق وضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة مطالباً الصناعيين البدء بالتحضير للانتقال انطلاقاً من أهمية مدينة عدرا الصناعية ودورها في تحقيق التكامل في العمل الصناعي مؤكداً أن المخطط التنظيمي لمنطقة القابون محق كون القابون أصبحت جزءاً من دمشق لكن لابد من الاستفادة من السنوات التي تسبق تنفيذ المخطط والتي تتمثل بدعم الصناعيين بالخدمات الأساسية لدعم الانتاج الصناعي وحماية البيئة وعلى كل صناعي أن يبدأ من الآن بالتحضير للانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية لتحقيق التكامل في العمل الصناعي وهي مدينة تتوفر بها كل المقومات للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.. كما زار مدينة عدرا الصناعية عندما أخرجت السيول عدداً من منشآتها الصناعية حيث طالب باتخاذ الإجراءات بخصوص تأمين مصارف للسيول كي لا تتكرر الأزمة مرة ثانية وخلال تلك الزيارة أكد على ضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تقف بوجه إعادة الإقلاع بالعجلة الصناعية في منطقة القابون الصناعية ومدينة عدرا الصناعية والإسراع في إعادة توصيل الكهرباء والمياه وكافة الخدمات للمباشرة بدورة الإنتاج للمنشآت الصناعية المتواجدة في كلا المنطقتين… وخلال زيارته لإيران بحث مع نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني آليات وسبل تطوير التعاون الثنائي بين القطاع الخاص في كل من سورية وإيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والانتاجية.. وأشار إلى أهمية العمل مع الجانب الإيراني عبر شراكات حقيقية في إعادة الإعمار مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتجاوز التحديات والصعوبات وذلك من خلال شركات تعاون مشتركة، كما استعرض مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أوجه التعاون المشتركة في مجال الجمارك والاستثمارات والبورصة والمشاريع التنموية ورفع حجم التبادل التجاري والعمل على تسهيل انسياب البضائع السورية والإيرانية إلى أسواق الطرف الآخر، وأكد الجانبان أهمية التركيز على قطاع البنى التحتية والقطاع الخدمي والعمل على تجاوز آثار الإجراءات القسرية الجائرة على البلدين من خلال الاستفادة من إمكانياتهما وطاقاتهما المتوافرة، كما بحث مع نائب وزير الصناعة الإيراني ورئيس منظمة تنمية الصادرات الإيرانية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال التبادل التجاري والمصرفي والنقل والإنتاج، وأكد الجانبان العمل على تفعيل التجارة الحرة وإيجاد شركات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين والقطاع الحكومي لإنجاز المشاريع التنموية كما شددا على أهمية دور النقل في تعريف وتقوية القطاع الاقتصادي، وأكدا أهمية العمل بالمقايضة حيث توجد هناك مواد أولية في سورية تحتاجها السوق الإيرانية ومواد أولية في إيران تحتاجها السوق السورية وذلك لتحقيق المنفعة للجانبين مبينين ضرورة السعي لتخفيف الرسوم الجمركية والعمل على إقامة معارض مشتركة للترويج للبضائع المحلية.. كما بحث مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية آليات التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. ووقع مع أمين السر العام لغرفة تجارة إيران على الإطار التنفيذي لمذكرة تفاهم تشكيل الغرفة التجارية المشتركة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران في إطار علاقات الصداقة بين البلدين على مستوى فعاليات رجال الأعمال، ويهدف الإطار التنفيذي للمذكرة إلى تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات فيما تم الاتفاق على تحديد وتسمية أعضاء مجلس إدارة الغرفة المشتركة بين الجانبين في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، إضافة إلى الاتفاق على إجراء مراجعة دورية لتقييم ما تم تنفيذه ووضع المقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة سنوياً.. وتم التأكيد كذلك على الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 وذلك لتنمية ورفع مستوى التبادل التجاري بين الفعاليات الاقتصادية السورية والإيرانية.. كما أعرب خلال تصريح له عن ترحيبه باستعداد القطاع الخاص في إيران للمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة تحديث البنى التحتية والاقتصادية وتأمين احتياجات الجانب السوري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في مرحلة إعادة الإعمار…وهو يسعى دائماً على تأمين الأجواء والإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العمال فمثلاً صرح بخصوص تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بأن هذا الموضوع ليس مجرد رأي بل هو تطبيق قوانين سورية يجب على الجميع احترامها وليس من حق أحد أن يخالفها والقانون يفرض على صاحب العمل أن يسجل عماله في التأمينات الاجتماعية ولعل هذه النقطة يجب العمل على إعادة تفعيلها بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، وأوضح أن التزام أصحاب العمل يضمن حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل بنفس الوقت فهو التزام مشترك يؤدي إلى مصالح مشتركة.. واعتبر أن الفترة الفائتة ونتيجة لظروف الحرب على سورية فإن الالتزام بتسجيل العمال انخفض إلى مستويات غير واقعية لكن ونحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار فإن من الواجب من الجميع تسجيل العمال والالتزام بالقانون بما يحقق مصالح أصحاب العمل والعمال.. وحول المبالغ التي يتم اقتطاعها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية قال بأن هناك فهماً مغلوطاً عند البعض حول هذه النقطة فهذه الأموال ليست لخزينة الدولة بل هي أموال العمال موجودة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحصل عليها العمال بعد التقاعد وفي نهاية الخدمة وهو الأمر المعمول به حول العالم وخاصة البلدان التي تحترم حقوق العمال.. ومن جهة أخرى أكد أن من واجب رب العمل أن يحافظ على حقوق ومصالح عماله لأن ذلك يشجع وينمي حس المسؤولية والانتماء عند العمال تجاه مؤسساتهم كما يضمن ذلك مصلحة رب العمل عند حدوث أي نوع من أنواع الخلافات مع العمال.. وحول دور غرف التجارة في ذلك قال بأن غرف التجارة معنية جداً بتشجيع أرباب العمل على تسجيل عمالهم إيماناً منها أن هذا يحقق مصالح العمل الاقتصادي بكل أطرافه..وبخصوص معرض “الشام بتجمعنا” الذي كان أحد أكثر الداعمين لهذا النشاط الذي تمت إقامته في حديقة تشرين منذ فترة أكد أن هذا النشاط يمثل إصرار المجتمع السوري على إعادة سورية إلى ألقها بما تمثله من نشاط اقتصادي وسياحي، واصفاً تلك الفعالية بأنها تمثل سورية كما نراها ونحبها.. كما نوّه في أكثر من تصريح بأن الغرفة تتعاون مع الجميع في تنظيم الفعاليات الاقتصادية مثل اتحاد غرفة الصناعة والمصدرين وغيرها من الاتحادات وخاصة في قطاع المعارض الداخلية والخارجية بشكل متناغم بما يخدم الاقتصاد الوطني وضمن روزنامة محددة للمعارض السورية تخدم القطاع الخاص..كما كشف عن التحضير لمؤتمر استثماري وإعادة تفعيل معرض موتكس الذي خضع لنقاش طويل إثر تضارب المواعيد مع معرض دمشق الدولي لكونه موسمياً وفي وقت محدد، حيث ارتأت الغرفة تنظيمه ضمن فعاليات المعرض تحت عنوان “صنع في سورية” وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق، حيث كشف أيضاً عن مساعٍ لبناء مقر جديد للغرفة في منطقة البرامكة في دمشق بعد إنجاز جميع المخططات والدراسات واستكمال شراء الحصص، وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة أعد دراسة تتضمن لائحة بالمستوردات المطلوبة في السوق مع بنودها الجمركية كافة إلى الحكومة.. وأوضح عبر تصريحاته بأنهم كقطاع خاص ممثلين للغرف التجارية يعملون مع الفريق الحكومي بموجب شراكة حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني…هذا هو باختصار رجل الأعمال السوري محمد حمشو أمين سر الاتحاد العام لغرف التجارة السورية وأمين سر غرفة تجارة دمشق، الإنسان المخلص لمهنته والوفي لعمله والإنسان المتميز بكرمه وعطائه، والإنسان الذي يمكنني بكل ثقة وبكل قناعة وبكل إيمان أن أصفه من خلال متابعتي لسيرته ولأنشطته أنه مثال الرجل الملتزم بقضايا وهموم الوطن.. وإنني من موقعي كسفير أممي للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط أحييه عبر مقالتي هذه وأتمنى له كل التوفيق لأنه أثبت عبر تاريخه أنه بحق نعم الرجل المعطاء المحب لكل أبناء وطنه.. وختاماً إنني أريد القول بأن ما ذكرته عنه في مقالتي هذه هو غيض من فيض إنجازاته وأنشطته وتحركاته وتصريحاته، ومن يريد أن يعرف كم قدم هذا الرجل وكم أعطى وكم منح فليسأل عنه، فهو المشهود له من الجميع ولا يمكن لأحد أن ينكر أفضاله.تلفاكس: 0116117850maktabalquds2016@gmail.com00963947318103

