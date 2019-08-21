أم العيال ماشية في الحرام.. تفاصيل مثيرة في العثور على نصف جثة سيدة بالمريوطية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات لغز العثور على جثة لنصف سيدة داخل جوال بترعة المريوطية.

وشرحت التحريات التى أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مثيرة حيث تبين أن المتهم سائق يبلغ من العمر ٤٠ عاما، وزوجته “المجني عليها” ٢٣ عاما ولديهما طفلتاين، وأنه اكتشف في الآونة الاخيرة أن زوجته على علاقة غير شرعية مع أخر.

وقال المتهم أمام فرق البحث: إنه ارتكب جريمته يوم الثالث من أغسطس الماضي، حيث قام بمغافلتها وذبحها بسكين، ثم قام بتقطيع جسدها نصفين مستخدما ساطور، ووضع كل نصف في جوال وتخلص منهما في ترعة المريوطية.

وخلال ١٠ أيام بحث من تاريخ العثور على الجثة “اول ايام عيد الأضحي المبارك” بحثت فرق المباحث بلاغات التغيب ولم يتم التوصل الى هوية المتهم، حتى تلقى قسم مصر القديمة بالقاهرة رابع أيام العيد بلاغ تغيب من شابين وسيدة يفيد بعدم العثور على شقيقتهم.

وتبين من البلاغ تطابق الأوصاف مع أوصاف نصف الجثة، كما أيد الشابان في المحضر وجود خلافات بين شقيقتهما وزوجها، وقالت والدة المجني عليها إن المتهم أحضر أحد بناته إليها وقال لها إن ابنتها تركت له المنزل وغادرت، وبإجراء تحليل DNA تبين تطابق تحليل الشابين مع الأشلاء المعثور عليها.

وظلت الأجهزة الأمنية تعمل على ضبط المتهم، حيث تبين قيامه باستئجار شقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبتفتيشها تبين قيامه ببيع العفش ومغادرته لمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبتفتيش الشقةالأخرى تبين مغادرته أيضا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت عقب صلاة عيد الأضحى على أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية. وكان مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور علي جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة، وانتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل جثة سيدة ترتدي بنطلون جينز. كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين، مشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ولم تسفر عملية البحث عن أية أجزاء آدمية أخرى، شكل مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. وأسفرت عملية الفحص الأولية التي أجراها فريق من مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة العميد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد مصطفي لاشين والرائد هاني عجلان معاونا مباحث الهرم أن الجوال تم انتشاله من الترعة التيار القادم من جهة أبو النمرس بجنوب الجيزة. ومع استمرار عمليات البحث تم القبض على المتهم بمحافظة بني سويف بعد اشتعال النيران في سيارته وإصابته ببعض الحروق، واعترافه بارتكابه الواقعة لعلمه بعلاقة زوجته غير الشرعية

وتبين من التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب علاقة غير شرعية قام على أثرها بتقطيع جثتها نصفين بالساطور