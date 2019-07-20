أم تقتل طفلتها لشك زوجها في نسبها بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

ربة منزل تتجرد من كل مشاعر الأمومة والإنسانية وتقوم بخنق إبنتها بكيس مخدة لشك زوجها في نسب الطفلة

تلقي العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب إشارة من مستشفي قليوب العام بوصول طفلة رضيعة عمرها 21 يوم جثة هامدة ولا توجد أية إصابات ظاهرة بالجسد

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة فإنتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز لعمل التحريات

وأكدت المستشفي أن الأم حضرت للمستشفي ومعها طفلتها الرضيعة وقالت أنها أثناء إيقاظ الطفلة صباحا لم تستيقظ وتشك أنها ماتت وبالفعل بإجراء الكشف علي الطفلة تبين وفاتها دون إصابات ظاهره بالجسد وبسؤال الأب إتهم زوجتة بخنق الطفلة لأنه كان يشك بسلوكها وعندما أنجبت الطفلة طلب منها عمل تحليل ” دي إن إيه ” فرفضت الزوجة وقامت بقتل الطفلة

تم إلقاء القبض علي الزوجة وتحفظت النيابة علي جثة الطفلة وتولت النيابة التحقيق