أم تلقي بطفلها في البحر بسبب خلفات مع زوحها بشرم الشيخ

التايم المصرية / وحيد العطار

إنتزعت كل مشاعر الرحمة والحنية التي زرعها الله عزوجل في قلب المرأة والتي ميزها رب العزة بالحنية والحب الزائد لأبنائها من قلب تلك المرأة التي ألقت بطفلها في مياه البحر بسبب خلفات مع زوجها السابق والد الطفل وذلك بمدينة السلام شرم الشيخ

تلقي اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي إخطارا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور علي جثة طفل غارق في مياه شاطئ الفنار.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدحت السقا لكشف غموض الحادث والذي لم يستغرق أكثر من يوم واحد فقط لكشف غموض مقتل هذا الطفل.

فقد أمر اللواء مدحت بتفريغ جميع الكاميرات بالطرق المؤدية إلى شاطئ الفنار.

هذا وقد تبين من التحريات أن وراء الحادث سيدة تدعي .دينا عاشور حسان عبد الحريم من مواليد 1993 من محافطة البحيرة وتعمل في أحد الأندية الصحية وتم إلقاء القبض عليها وأن الطفل عمره 3 سنوات وليس له شهادة ميلاد

هذا وقد إعترفت المتهمة بجريمتها وقالت أن السبب في ذلك هو خلافات مع زوجها السابق والد الطفل والذي هددها بأخذ الطفل منها وتربيتة مع زوجتة الثانية مما دفعها للتخلص منه

هذا وقد تم إلقاء القبض عليها وعرضها علي نيابة شرم الشيخ وتولت النيابة التحقيق