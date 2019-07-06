أهالي برشوم يستغيثون بمعالي محافظ القليوبية من استغلال السائقين بعد ارتفاع البنزين

يستنجد أهالي برشوم الكبرى والصغرى والسيفا السيد الدكتور المحترم علاء عبد الحليم ضروري التدخل لإنقاذ أبناءنا الطلاب والعاملين من استغلال أصحاب السيارات الاجره حيث تم رفع الاجره بطريقة غير منطقية مما يدمر جيوب الفقراء ويؤثر على أبنائهم الطلاب من تكميل مشوارهم الدراسي.

اغيثنا معالى الوزير حرصا علي مستقبل ابنائنا الطلاب

وهذه الشكوى المقدمة من أهالي برشوم الي رئيس الوحدة المحلية باجهور الكبرى ورئيس الوحدة لم يفعل شيء

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السيد الاستاذ المهندس / رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى .اجرة السيارات من برشوم المحطة مرورا بالسيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبرى وكفر الرجالات حتى طنط الجزيرة ….بلغت نصف تكلفة اجرة طنط الجزيرة _كلية الزارعة هل هذا معقول ..؟ اغيثونا وا غيثوا اولياء الامور ..طلاب وطالبات وغيرهم فلا يعقل ابدا ان تكلفة الانتقال في هذه المسافة وحدها تساوي ثلاث جنيهات ونصف( ٣:٥٠) في حين ان المسافة الى كلية الزراعة بلغت سبع جنيهات