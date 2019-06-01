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أهالي قرية إكياد دجوي يطالبون الحاج كمال عتمان بالترشح لمجلس النواب القادم

1 يونيو، 2019
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أهالي قرية إكياد دجوي يطالبون الحاج كمال عتمان بالترشح لمجلس النواب القادم

كتب وحيد العطار

طالب اهالي قرية اكياد دجري رجل الأعمال الحاج كمال عتمان ابن قرية إكياد دجوي بالترشح لمجلس النواب القادم خلال حفل الإفطار أول أمس بمناسبة ليلة القدر .
حيث أقام إحتفالية بعد الإفطار حيث تم منح 11 رحلة عمرة ورحلتين إلي شرم الشيخ والغردقة وتم توزيع 4 هواتف وكل هذا بنظام القرعة العلنية.
ولم يفصح حتي الآن الحاج كمال عتمان عن ترشحه من عدمه.
وعلي جانب أخر حضر الإفطار أكثر من ألفي من الأهل والأحباب وبحضور النائب رشاد شكري نائب طوخ والاستاذ أيمن حسين حسنين رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوي والأستاذ رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان ورجل الاعمال الحاج يحيا العربي ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقليوبية.

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