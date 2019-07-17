أهالي مرصفا تستغيث بمحافظ القليوبية لعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي

كتب على عجاج

أهالي قرية مرصفا – مركز بنها قليوبية تستغيث بمعالي ا. د الوزير /محافظ القليوبية في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، لمصلحة من إهدار المال العام الذي تتكبدة الدولة لتوصيل مواسير الصرف الصحي بجميع شوارع القرية وإنشاء محطات الرفع بالوحدة المحلية بالقرية ثم تتوقف عند هذا الحد دون معرفة السبب وطالب اهل القرية مرارا وتكرارا من السادة أعضاء مجلس النواب بالدائرة للتصدي لحل هذة المشكلة وتوفير الخدمة التي باتت ملحة للغاية لقرية يتجاوز عدد سكانها ٥٠ الف نسمة وبها رئاسة المجلس القري والذي يضم اربع قري مجاورة اخري لها ولكن دون جدوي، لهذا تطالب أهالي القرية معالي الوزير / محافظ القليوبية سرعة التدخل لتوفير خدمة الصرف الصحي للقرية لحماية الأجيال من الأمراض التي قد تدلي بحياتهم وايضا تنفيذا لتعليمات معالي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يحيا جميع المصرين حياة صحية كريمة