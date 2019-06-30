أوغندا تواجه مصر بتشكيل ناري.. تفاصيل

أعلن “سيباستيان ديسابر”، المدير الفني لمنتخب أوغندا، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده الذي سيواجه به نظيره مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: دينيس أونيانجو

خط الدفاع: حسن واسوا – اواني دينيس – جودفري والوسيمبي – أتشو.

خط الوسط: ميكايل أزيرا – عبد لومالا – ايمانويل اوكوي.

خط الهجوم: فاروق ميا – الان كامبادو.

جدير بالذكر أن أوغندا قبل هذه المباراة تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي تضم منتخب مصر، وزيمبابوي والكونغو