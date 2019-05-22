أولياء أمور طلبة الجامعات يطالبون وزير التعليم العالي : بإجازة الخميس خوفاً علي حياة أبنائهم من الإرتفاع الجنوني لدرجات الحرارة

يستغيث اهالي أولياء أمور طلبة الجامعات بجميع المحافظات وخاصة القاهرة والصعيد بأجازة غداً الخميس نظراً للإرتفاع الجنوني لدرجات الحرارة والتي تهدد حياة ابنائنا والقائمين علي العملية التعليمية بالجامعات.

حيث تسود حالة من الذعر للطلبة وأولياء الأمور خوفاً علي حياة أبنائهم من التعرض المباشر لدرجات الحرارة القاتلة.

ويطالبون أولياء الأمور معالي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم من المخاطر بسبب درجات الحرارة الجنونية.