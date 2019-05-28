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أول إجراء حكومي بشأن أزمة هواتف “هواوي”

28 مايو، 2019
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أكد جهاز “حماية المستهلك” لشركة “هواوى” الصينية ، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.

وحسب بيان، اليوم، استدعى جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة “هواوي ” في مصر – على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة “هواوي” الصينية لصناعة المحمول وبين شركة “جوجل “الأمريكية – في إطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، في خطوة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين، وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم “181 لسنة 2018 ” والذي يؤكد على حق المستهلك في الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها، وأيضاً حقه في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به جراء شراء هذه المنتجات، والتزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

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