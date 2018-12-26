أول تعليق إسرائيلي لاعتراض محمد صلاح على ضم “دبور”

أول تعليق إسرائيلي لاعتراض محمد صلاح على ضم “دبور”

علقت الصحف الإسرائيلة على الانباء المنتشرة حول تهديد محمد صلاح بالرحيل من صفوف فريقه ليفربول حال تعاقد ناديه مع الإسرائيلي مؤنس دبور مهاجم فريق سالزبورج النمساوي.

وكتبت صحيفة إسرائيل تتكلم بالعربية عبر “الفيسبوك”: نتأسف لمشاهدة وسماع بأن هناك أشخاص تشجع محمد صلاح على الرحيل من ليفربول وتنادي بتشجيع اللاعب عن رفض استكمال مسيرته مع النادي حال التعاقد مع اللاعب مؤنس دبور.

واضافت: هؤلاء الأشخاص يقحمون السياسة بالرياضة ونحن نتمني أن يكون هناك تعاون جيد بين اللاعبين في حالة انضمام دبور إلى ليفربول.

وتابعت: دبور واحد من أبرز اللاعبين في إسرائيل وهو واحد من اللاعبين العرب المهرة الذين يلعبون في أعرق الأندية الأوروبية.

وكانت صحيفة ميرور الإنجليزية قد نشرت صباح اليوم تقريراً، عن تردد أنباء حول رغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول في حالة التعاقد مع مهاجم إسرائيل.