أول تعليق من رئيس الأهلي على إعفاء تركي آل الشيخ

أول تعليق من رئيس الأهلي على إعفاء تركي آل الشيخ

وجه ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، رسالة شكر إلى معالي المستشار تركي أل الشيخ بعد إعفاءه من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ونشر موقع “السعودية نيوز 365” ، رسالة النفيعي لتركي آل الشيخ، حيث قال: “شكرا لك على كل ما عملته لصالح الرياضة والرياضيين في داخل الوطن وسائر أرجاء الوطن العربي، وفقك الله في أي مكان تخدم فيه الوطن وأعانك الله”.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للترفيه.

وتضمن الأمر الملكي الصادر اليوم الخميس، إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيساً لهيئة العامة للرياضة، ولم تصدر أي معلومات آخرى حتى الآن بشأن هذا القرار.