أول تعليق من كلوب عقب فوز ليفربول برباعية على نورويتش سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد فوز فريقه على نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

وقال كلوب خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، إن أظن أن الفريق استمر 60 دقيقة بشكل رائع وهو ما يريد رؤيته دائماً، ولكن كان هناك ربما بعض فقدان السيطرة في بعض اللحظات لكن على كل حال قدم الفريق أداء جيدا.

وتابع :” سارت الأمور على مايرام ولكن الأمر الذي عكر صفو هذه السعادة، إصابة الحارس أليسون بيكروأضاف “نورويتش فريق خطير وكان بإمكانهم التسجيل في أي وقت، في النهاية تمتعوا باللقاء في الشوط الثاني وسجلوا هدفا”.

وأشار كلوب الى أن، ليفربول لم يكن في خطر حقيقي صراحة، كل شيء كان جيدا باستثناء إصابة أليسون.

يجدر الإشارة الى أن، اليسون سقط مشتكيا من إصابة، وترك عرينه للبديل أدريان الذي تم التوقيع معه قبل أيام، ووجد نفسه في مواجهة الكوب بحلول الدقيقة 39.