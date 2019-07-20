أول رد فعل من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

نفى منذ قليل ” علاء مبارك” نجل الرئيس السابق ” محمد حسني مبارك” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بشان خبر وفاة والده، مؤكداً للجميع أن حالته الصحية جيدة وانه لاصحه لما تردد من شائعات.

حيث كتب نجل الرئيس السابق حسني مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تو يتر” قال فيها : ” الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات”

والجدير بالذكر أن عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخبار ومعلومات تؤكد وفاة الرئيس السابق ” محمد حسني مبارك” بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ91 عاماً.

وأكد علاء مبارك انه والده يتمتع بصحة جيدة وأن تلك الأنباء غير صحيه من خلال نشر صورة لوالده والتعليق عليها بما سبق