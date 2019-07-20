أخبار مصرعاجل

أول رد فعل من علاء مبارك على شائعة وفاة والده

20 يوليو، 2019
509 أقل من دقيقة

نفى منذ قليل ” علاء مبارك” نجل الرئيس السابق ” محمد حسني مبارك” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بشان خبر وفاة والده، مؤكداً للجميع أن حالته الصحية جيدة وانه لاصحه لما تردد من شائعات.

حيث كتب نجل الرئيس السابق حسني مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تو يتر” قال فيها : ” الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات”

 

والجدير بالذكر أن عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخبار ومعلومات تؤكد وفاة الرئيس السابق ” محمد حسني مبارك” بعد تعرضه لأزمة قلبية  عن عمر يناهز الـ91 عاماً.

وأكد علاء مبارك انه والده يتمتع بصحة جيدة وأن تلك الأنباء غير صحيه من خلال نشر صورة لوالده والتعليق عليها بما سبق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر، 2018
193

حواس يروج للسياحة من البرازيل ويطالب بعودة نفرتيتي

25 أكتوبر، 2018
146

وثيقة مسربة تكشف تورط تنظيم الحمدين في تمويل داعش والنصرة

22 ديسمبر، 2018
117

عاجل.. مودريتش يعاقب حسين الشحات ويسجل هدفا رائعا في شباك العين

3 يناير، 2019
714

السلطات السعودية تحقق في واقعة “الرقص مع جثث مستوردة”

إغلاق