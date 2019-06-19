أول رد من برشلونة على عودة نيمار!

كشفت تقارير صحفية بأن مسئول في إدارة برشلونة رفض الإفصاح عن حقيقة اهتمام البلوجرانا باستعادة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق جوزيف فيفز المتحدث باسم برشلونة في تصريحات صحفية بهذا الشأن قائلاً: “إنه شيء لن أتطرق له، هو لاعب في باريس سان جرمان حالياً ولا يجب أن نتحدث، لن نقول أي شيء حتى لا نقع في فخ”.

وعن ما إذا كان نيمار مرحبا به في برشلونة، قال فيفز : “نحن لا نترك الباب مفتوحا أو مغلقا، الحقائق معروفة ونحن لا نناقشها، إنه لاعب في باريس سان جرمان لذلك نحن لا نتحدث عن نيمار أو غيره”.

وخاض نيمار مع برشلونة 4 مواسم، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015 لكنه رحل إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية.

ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل الذي يشارك في بطولة كوبا أميركا حاليًا بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في ودية قطر قبل أيام من انطلاق البطولة.

يذكر أن نيمار ارتبط اسمه بقوة بالرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي والعودة إلى برشلونة بعد موسمين من رحيله عنه في أكبر صفقة عرفها تاريخ كرة القدم.