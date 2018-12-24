أيادي الإمارات البيضاء.. مساعدات طبية لمكتب الصحة في المكلا بحضرموت

سلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أمس، شحنة أدوية نوعية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اشتملت على ثلاث حاويات من الأدوية العلاجية والمستلزمات الطبية المجانية.

وتأتي هذه الدفعة من المساعدات الطبية الحيوية ضمن الجهود التي تقوم بها الإمارات لدعم القطاع الطبي والاستشفائي لتوفير العلاج المناسب للمرضى اليمنيين، واستجابة لمناشدات الأشقاء في مكاتب الصحة العامة والسكان في مديريات محافظة حضرموت لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى.

وأكدت مؤسسة خليفة أنها ستكثف عملها الإنساني في محافظة حضرموت عبر تقديم المساعدات العلاجية، وتلبية احتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور الذي يعانيه معظم السكان.

وأشاد الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة والسكان في المكلا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لليمن بشكل عام ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص، خاصة في الجانب الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

مرتبط