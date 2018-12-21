إجتماع أول مجلس قسم (لقسم الأشعة بصحة الشرقية)

كتب : محمديعقوب



بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ولأول مرة بالمستشفيات تم إنعقاد أول مجلس قسم يقوم به قسم الأشعة بمستشفى الزقازيق العام بحضور مسئول الأشعة بالمديرية د. محمد محمد سرحان ، وكبير مفتشين الأشعة بالمديرية سامى البوهي ، ورئيس قسم الأشعة بالمستشفي د. مصطفى عاطف ، وكبيرة الفنيين أ. سهير علي ، وتم مناقشة مشاكل القسم ووضع خطة لتطويره وأيضاً خطة لتدريب الأطباء والفنيين ، علي أن يتم الاجتماع بشكل دوري كل شهر لمتابعة سير العمل بقسم الأشعة .

كتب : محمديعقوب بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ولأول مرة بالمستشفيات تم إنعقاد أول مجلس قسم يقوم به قسم الأشعة بمستشفى الزقازيق العام بحضور مسئول الأشعة بالمديرية د. محمد محمد سرحان ، وكبير مفتشين الأشعة بالمديرية سامى البوهي ، ورئيس قسم الأشعة بالمستشفي د. مصطفى عاطف ، وكبيرة الفنيين أ. سهير علي ، وتم مناقشة مشاكل القسم ووضع خطة لتطويره وأيضاً خطة لتدريب الأطباء والفنيين ، علي أن يتم الاجتماع بشكل دوري كل شهر لمتابعة سير العمل بقسم الأشعة .

