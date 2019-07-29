إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، اليوم الاثنين، قرعة الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في مقر «كاف» بالقاهرة.

منتخب مصر يغيب عن الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، بعد قرار الاتحاد الإفريقي باستبعاد المنتخبات أصحاب المراكز الـ26 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خوض الدور الأول للتصفيات.

وأعاد «الكاف» نظام تصفيات مونديال 2014 في هذه التصفيات، والذي يتضمن 3 مراحل يتأهل عنها 5 منتخبات، علما بأن منتخب مصر كان قد خاض تصفيات 2014 على هذا النظام ووقتها تصدر مجموعته التي ضمت غينيا وموزمبيق وزيمبابوي، وفي الدور الثالث لعب الفراعنة أمام غانا وخسروا بنتيجة 1-6 في لقاء الذهاب بغانا، قبل أن يحقق فوزا معنويا بنتيجة 2-1 في الإياب ووقتها تأهل المنتخب الغاني لكأس العالم بالبرازيل.

ويشارك في الدور الأول من التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، جامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، ملاوي، أنجولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وتخوض الفرق المشاركة في الدور الأول مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بنظام الذهاب والاياب خلال الفترة من 2 – 10 سبتمبر المقبل.

وستكون هذه المرة الأخيرة التى يتأهل فيها 5 منتخبات من القارة السمراء إلى المونديال، خاصة أن كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقًا وستزيد مقاعد أفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحقاً.

وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” من الدور التمهيدى، وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف “فيفا” ثم يتم تقسيم المنتخبات أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات إلى قسمين طبقا لتصنيف “فيفا”، وإجراء قرعة لخوض مباراتين بنظام الذهاب والاياب لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض التصفيات من الدور الثاني نظرا لتواجده ضمن الـ26 منتخبا الأعلى في التصنيف، وكان المنتخب المصري قد تأهل للنسخة الماضية من كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا ومثل أفريقيا رفقة منتخبات تونس والمغرب والسنغال ونيجيريا.