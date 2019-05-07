حوادث وقضايا

إحالة أب كفيف لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ابنته داخل شقته فى شبرا الخيمة

7 مايو، 2019
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بإحالة عامل كفيف لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض ابنته البالغة 11 سنة داخل شقته.

البداية بتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغا من مالكة “كشك” اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتها وفض غشاء بكارتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم القبض على المتهم.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 47 سنة كفيف استغل عدم تواجد زوجته وانشغالها بالعمل فى “الكشك”، واقتحم الغرفة على ابنته الطفلة واعتدى عليها جنسيا، مما أدى لإصابها بنزيف، وأخبرت الطفلة والدتها بالواقعة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم إحالته لنيابة شبرا الخيمة لمباشرة التحقيق معه.
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