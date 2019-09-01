إحالة العاملين في 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق: «أغلقوها أثناء أوقات العمل»

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، السبت، إحالة العاملين في 5 مراكز شباب، للتحقيق لغلقهم المراكز في أوقات العمل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لـ«الصبروط»، ويرافقه محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، لمتابعة بعض مراكز شباب المحافظة في إدارات طوخ، وشبين القناطر، وقليوب.

وأسفرت نتيجة المتابعة عن إحالة العاملين بخمس مراكز للتحقيق نظرًا لوجودها مغلقة في أوقات العمل الرسمية، وهي مركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ، منية شبين، والشوبك، والكوم الأحمر، وعرب صبيح التابعين لإدارة شباب شبين القناطركما أمر «الصبروط» بإحالة بعض العاملين بمركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا، للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسميّة.