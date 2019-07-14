عاجلمحافظات

إحالة خمسة أطباء بالوحدة الصحية بكفر منصور قليوبية للتحقيق

15 يوليو، 2019
584 أقل من دقيقة

إحالة خمسة أطباء بالوحدة الصحية بكفر منصور قليوبية للتحقيق

التايم المصرية / وحيد العطار

تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية الدكتور عبد الحليم مرزوق بضروزة المتابعة اليومية والتأكيد علي إنتظام العمل وضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يليق بهم
قام اليوم عبد الفتاح عزب رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالمرور على الوحدة الصحية لقرية كفر منصور للمتابعة وتبين غياب خمسة أطباء مما يؤثر بشكل سلبي علي تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصري
وأكد رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور إنه تم الشطب علي الأطباء المتغيبين عن العمل وتم عمل مزكرة لرفعها لرئيس مجلس ومدينة طوخ وكذلك مدير الإدارة الصحية وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وعمل اللازم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 يناير، 2019
630

انفجار في جامعة ليون الفرنسية

2 أكتوبر، 2018
191

“الأعلى للإعلام”: منع ظهور مرتضى منصور بجميع وسائل الإعلام

23 فبراير، 2019
653

محمد إبراهيم: القمة العربية الأوروبية هي استكمال لنجاحات مصر الخارجية

17 ديسمبر، 2018
167

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاثنين

إغلاق