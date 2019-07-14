إحالة خمسة أطباء بالوحدة الصحية بكفر منصور قليوبية للتحقيق

التايم المصرية / وحيد العطار

تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية الدكتور عبد الحليم مرزوق بضروزة المتابعة اليومية والتأكيد علي إنتظام العمل وضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يليق بهم

قام اليوم عبد الفتاح عزب رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالمرور على الوحدة الصحية لقرية كفر منصور للمتابعة وتبين غياب خمسة أطباء مما يؤثر بشكل سلبي علي تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصري

وأكد رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر منصور إنه تم الشطب علي الأطباء المتغيبين عن العمل وتم عمل مزكرة لرفعها لرئيس مجلس ومدينة طوخ وكذلك مدير الإدارة الصحية وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وعمل اللازم