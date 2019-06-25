إحالة 8 أطباء وأربعة ممرضات للتحقيق بالوحدة الصحية بشبرا هارس

كتب وحيد العطار

في إطار المتابعة الميدنية لجميع المؤسسات الحكومية التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ محافظة القليوبية. قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية شبرا هارس مركز طوخ محافظة القليوبية وقد تم إحالة ثمانية أطباء وأريعة ممرضات للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل وشكاوي المواطنين من عدم تقديم خدمة طبية لهم عندما يتوجهون إلى الوحدة الصحية بالقرية. هذا وقد أكد إيهاب مهدي أن المتابعات الميدنية مستمرة في كل الأماكن وأنه لابد من مجازاة المخطئ أو المتكاسل عن أداء واجبه تجاه المواطنين. كما أكد إيهاب مهدي أنه من غير المعقول أن يتوجه المواطن إلي الوحده الصحية لتلقي العلاج فلا يجد أطباء أو يجد إهمال من البعض الأخر