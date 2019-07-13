إحالة 9 من العاملين بينهم 2 من الأطباء بالوحدة الصحية بكفر الرجالات للتحقيق

إحالة 9 من العاملين بينهم 2 من الأطباء بالوحدة الصحية بكفر الرجالات للتحقيق

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار المتابعة اليومية والمستمرة من رئيس الوحدة المحلية لقرية إكياد دجوي مركز طوخ بمحافظة القليوبية

قام صباح اليوم أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوي مركز طوخ بمحافظة القليوبية بالمرور على الوحدة الصحية القرية المتابعة وفي أثناء متابعة رئيس الوحدة تبين غياب 9 من العاملين بينهم 2 من الأطباء كما تبين خروج 2 من الأطباء من الوحدة الصحية بدون إذن أو خط سير رسمي وتركهم العمل

فتم الشطب عليهم في دفتر الحضور والإنصراف بمعرفة مسئول المتابعة بالوحدة الصحية بإكياد دجوي

هذا وقد أكد أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية إكياد دجوي أنه جاري عمل مزكرة بالواقعة ل محمد خيري رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ لرفعها للسيد المحافظ وإحالتهم للتحقيق

كما أكد رئيس الوحدة أنه جاري عمل مزكرة بالواقعة لمدير الإدارة الصحية لعمل اللازم

هذا وقد أكد أيمن حسين أن المتابعة اليومية لجميع المؤسسات مستمرة وسيتم إحالة كل المقصرين والمخالفين للتحقيق فورا