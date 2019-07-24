عاجلعربى ودولى

إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان

24 يوليو، 2019
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ذكرت فضائية “الحدث” أنه تم اعتقال عدد من الضباط السودانيين وقيادات بنظام الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق في محاولة انقلابية.

يذكر أنه جرت عدة محاولات انقلابية ضد المجلس العسكري السوداني، بدأت في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من خمسة أفراد أما الثانية فعددها 12 فردا.

وصرح عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري في حواره مع جريدة الشرق الأوسط يوليو الجاري بأنه جرت عدة انقلابات خلال الفترة الماضية وكان آخرها في السادس من يوليو، وأكد “هناك جهات تسعى إلى نسف الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتعمل على عرقلة أي خير يمكن أن يأتي للسودان“.

وأعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض محمد أحمد بن عوف، تنحي الرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي ووضعه تحت الاقامة الجبرية، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد.

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