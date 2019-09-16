إختناق عدد من العاملين بمصنع ملابس ومصنع كيماويات بسبب المبيدات الحشرية بالفيوم

إختناق عدد من العاملين بمصنع ملابس ومصنع كيماويات بسبب المبيدات الحشرية بالفيوم

التايم المصرية / وحيد العطار

بسبب رش المبيدات الحشرية أصيب ما يذيد عن 100 عامل بمصنعين إحدهما للملابس وأخر للكيماويات بالمنطقة الأولي بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم بحالات إختتاق داخل مصنع الملابس

هذا وقد تبين عدم حدوث أية تسريباا للغاز وقد حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

فقد تم إخطار قسم شرطة طامية بمديربة أمن الفيوم بوجود حالات إختناق بين بعض العاملين بمصنعين للملابس الجاهزة والكيماويات بالمنطقة الأولي بكوم أوشيم دائرة القسم وعلي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ وتبين نقل المصابين للمستسفي وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة

هذا وقد تأكد من التحريات أن حدوث حالات الإختناق كان بسبب رش المبيدات الحشرية داخل مصنع الملابس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة